Caparezza | Acufene e sordità hanno cambiato me e la mia musica Oggi sono libero non ho più nulla da perdere

Caparezza ha pubblicato l'album-fumetto "Orbit orbit", un ritorno non scontato a causa dell'acufene e dell'ipoacusia - sordità - di cui soffre da anni. Malanni che, però, gli hanno regalato una nuova libertà espressiva e aperto altre possibilità musicali. Abbiamo intervistato il rapper di Molfetta. Fanpage.it

CAPAREZZA - LARSEN

