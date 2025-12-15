Capannelle niente corse a dicembre e il 2025 si apre all’insegna dell’incertezza

Il futuro delle corse a Capannelle è incerte: il ministero delle politiche agricole e forestali ha deciso di sospendere le ultime gare del 2023, trasferendo sette delle otto in programma. Questa decisione segna un cambiamento significativo nell’attività dell’ippodromo romano e apre una nuova fase di incertezza per il settore nel 2025.

Niente più corse a Capannelle. Il ministero delle politiche agricole e forestali, con un decreto firmato sabato 13 dicembre, ha preso una decisione: delle ultime otto gare in calendario nell'ippodromo romano, sette vanno trasferite.

Ippica, a Roma stop alle corse a Capannelle fino alla fine dell'anno. Giovedì l'apertura delle buste per il nuovo gestore - Una cinquantina di appuntamenti trasferiti in altri ippodromi, il 5 gennaio Hippogroup riconsegnerà le chiavi del complesso.

