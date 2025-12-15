Capaccio Paestum | sparatoria durante tentato furto di bestiame

Nella notte tra giovedì e venerdì, a Capaccio Paestum, in località Torricelle, un tentativo di furto di bestiame è degenerato in una sparatoria. Tre persone si sono introdotte in proprietà privata per rubare dei suini, ma l'episodio ha coinvolto anche l'intervento delle forze dell'ordine, rendendo la situazione più complicata.

Un tentativo di furto è sfociato in una sparatoria a Capaccio Paestum, in località Torricelle. L'episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, quando una banda composta presumibilmente da tre persone si è introdotta in una proprietà privata con l'obiettivo di sottrarre dei suini. I. Salernotoday.it Capaccio Paestum, sparatoria al Festival del Sordo: in carcere Gaetano Ciccarelli Far West a Capaccio Paestum: ladri uccidono maiali e sparano contro l’allevatore - I malviventi hanno utilizzato dei fuochi d’artificio come diversivo per coprire gli spari. infocilento.it

