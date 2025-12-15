Caos San Raffaele il racconto di un paziente | Mi sono salvato perché ero lucido

Un paziente del San Raffaele di Milano racconta la sua esperienza durante i giorni di caos nell'ospedale, sottolineando come la lucidità personale abbia contribuito alla sua salvezza. L'articolo evidenzia i dettagli di questa vicenda, mentre le indagini della Procura riguardano presunti errori e insufficienze del personale infermieristico coinvolto.

L'uomo ha raccontato all'Agi la sua esperienza vissuta all'ospedale San Raffaele di Milano nei giorni in cui si sarebbe verificato il caso dovuto ai presunti infermieri impreparati su cui sta indagando la Procura.

San Raffaele, una paziente racconta i giorni del caos: «Una cosa mai vista in questo ospedale. Infermieri nel panico». Il nuovo ad: tuteliamo la salute e la sicurezza dei ... - Cristiana Fergonzi, 62 anni, ha denunciato l'accaduto all'Urp: era nei reparti ad alta intensità dell'ospedale milanese fra il 6 e il 7 dicembre. msn.com