Caos San Raffaele il racconto di un paziente | Mi sono salvato perché ero lucido
Un paziente del San Raffaele di Milano racconta la sua esperienza durante i giorni di caos nell'ospedale, sottolineando come la lucidità personale abbia contribuito alla sua salvezza. L'articolo evidenzia i dettagli di questa vicenda, mentre le indagini della Procura riguardano presunti errori e insufficienze del personale infermieristico coinvolto.
L'uomo ha raccontato all'Agi la sua esperienza vissuta all'ospedale San Raffaele di Milano nei giorni in cui si sarebbe verificato il caso dovuto ai presunti infermieri impreparati su cui sta indagando la Procura. Ildifforme.it
San Raffaele, una paziente racconta i giorni del caos: «Una cosa mai vista in questo ospedale. Infermieri nel panico». Il nuovo ad: tuteliamo la salute e la sicurezza dei ... - Cristiana Fergonzi, 62 anni, ha denunciato l'accaduto all'Urp: era nei reparti ad alta intensità dell'ospedale milanese fra il 6 e il 7 dicembre. msn.com
"Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele": leggi il rapporto shock - Il personale esterno fornito da una cooperativa manda ko il reparto di "Cure avanzate alta intensità" dell'ospedale. today.it
Sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive del San Raffaele, la Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato nè indagati, in seguito alla trasmissione delle relazioni da parte del Nas e d - facebook.com facebook
Caos al San Raffaele, la Procura di Milano apre un'indagine conoscitiva x.com