Caos San Raffaele il racconto di un paziente | Mi sono salvato perché ero lucido

15 dic 2025

Un paziente del San Raffaele di Milano racconta la sua esperienza durante i giorni di caos nell'ospedale, sottolineando come la lucidità personale abbia contribuito alla sua salvezza. L'articolo evidenzia i dettagli di questa vicenda, mentre le indagini della Procura riguardano presunti errori e insufficienze del personale infermieristico coinvolto.

L'uomo ha raccontato all'Agi la sua esperienza vissuta all'ospedale San Raffaele di Milano nei giorni in cui si sarebbe verificato il caso dovuto ai presunti infermieri impreparati su cui sta indagando la Procura. Ildifforme.it

