Caos Fiorentina per Vanoli fiducia a tempo L’Udinese deciderà il suo futuro

La Fiorentina attraversa un momento di incertezza, con le decisioni sul futuro ancora in bilico. Dopo le sfide recenti, l’attenzione si concentra sulla partita di Conference League a Losanna e sull’incontro di domenica contro l’Udinese, che potrebbe rivelarsi decisivo per la permanenza in stagione. La situazione complessa impone riflessioni e scelte importanti per il club.

© Sport.quotidiano.net - Caos Fiorentina, per Vanoli fiducia a tempo. L’Udinese deciderà il suo futuro Firenze, 15 dicembre 2025 – Giovedì la gara di Conference League a Losanna (decisiva per qualificarsi direttamente o andare agli spareggi), domenica l’ennesima ultima spiaggia in casa con l’Udinese. Nel susseguirsi di impegni ravvicinati, la riflessione della Fiorentina sul futuro di Paolo Vanoli sulla panchina viola non è semplice. La linea prevalente (proprio in vista di questi impegni) sembra essere quella di una fiducia a tempo, un tempo che scadrebbe inevitabilmente in caso di risultato negativo, pareggio compreso, contro i bianconeri friulani Vanoli, comunque, ha diretto l’allenamento della mattina al Viola Park (dove la squadra è in ritiro) e cercherà di trovare il bandolo di una matassa complicatissima. Sport.quotidiano.net Mister Vanoli: le sue prime parole a Buonasera Viola Park Caos Fiorentina, per Vanoli fiducia a tempo. L’Udinese deciderà il suo futuro - Giovedì a Losanna c’è la sfida di Conference League, poi domenica contro i friulani l’ennesima ultima spiaggia ... msn.com

