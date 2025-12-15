Prosegue il recupero dell’ex Sant’Agostino a Modena, uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti della città. Oggi sarà svelata un’altra porzione della facciata, mentre i lavori avanzano rapidamente, contribuendo a valorizzare questo complesso storico e culturale.

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere ex Sant’Agostino . Ponteggio, oggi sarà svelata un’altra porzione della facciata

Procede velocemente il recupero del complesso dell’ex Sant’Agostino, uno dei più significativi interventi di rigenerazione urbana e culturale in corso a Modena. Dopo la rimozione del telo di facciata nella primavera scorsa e le prime fasi di smontaggio effettuate nei mesi estivi, una nuova porzione del prospetto storico torna visibile alla città. L’operazione, condotta dai tecnici del cantiere sotto il coordinamento della Fondazione di Modena, prevede, proprio a partire da oggi, la rimozione di una ulteriore sezione di ponteggio lungo la via Emilia, tra i due ingressi principali del complesso. L’intervento avrà una durata di circa tre giorni e costituisce una tappa rilevante nel processo di riapertura progressiva della facciata restaurata. Ilrestodelcarlino.it

