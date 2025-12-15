Cantiere alla velostazione rimozione delle bici | dove verranno messe e come ritirarle

In vista dei lavori per il secondo lotto della nuova velostazione di Ferrara, è stata avviata la rimozione temporanea delle biciclette nell’area di stazionamento tra via Felisatti e piazzale della Stazione. Le bici saranno spostate in un’area dedicata e sarà possibile ritirarle seguendo le indicazioni fornite, per garantire lo svolgimento delle opere senza disagi.

In vista dell'installazione di un'area di cantiere per il secondo lotto dei lavori di realizzazione della nuova velostazione di Ferrara, nell'area riservata allo stazionamento delle biciclette (perimetrata da paletti dissuasori e catene) tra via Felisatti e piazzale della Stazione a Ferrara e. Ferraratoday.it Area di cantiere per il II lotto della nuova velostazione di Ferrara: divieto di fermata e transito fino a fine lavori - I velocipedi rimossi e le rispettive catene verranno fotografati e stoccati all'interno del deposito dell'Associazione Il Germoglio di via Boito 8, a Ferrara, dove rimarranno a disposizione per ... cronacacomune.it

Magazzino Rfi. Via al cantiere “velostazione” - Area delimitata, primi lavori di sollevamento del fondo effettuati e opera finalmente al via: dopo mesi di attesa e dopo che l’iter burocratico si era finalmente sbloccato solo poche settimane fa, il ... ilgiorno.it

La nuova Velostazione, operativa dal 7 gennaio, sarà presentata alla città sabato 13 dicembre alle ore 10. Offre un deposito per le biciclette con una capienza di 55 posti: il box, chiuso e videosorvegliato, sarà accessibile 24 ore su 24 per chi si registra. L'acce - facebook.com facebook