Cannavaro sulla corsa scudetto | Juve un passo indietro La favorita per qualità è… 

Fabio Cannavaro analizza la corsa scudetto, escludendo la Juventus dalla lotta e indicando quale squadra, secondo lui, ha maggiori possibilità di trionfare. L'ex campione offre il suo punto di vista sulla competitività e le favorite del campionato, evidenziando le dinamiche attuali e le potenzialità delle principali contendenti.

Inter News 24 Fabio Cannavaro ha parlato della corsa scudetto, escludendo la Juventus dai giochi. Per lui la favorita a livello di qualità è.. L’ex difensore e campione del mondo Fabio Cannavaro ha tracciato un’analisi sulla serrata corsa Scudetto, valutando le diverse squadre attualmente coinvolte nella lotta per il titolo. LE ULTIME SULL’INTER Il commento di Cannavaro si è trasformato in un esplicito elogio nei confronti dell’ Inter. Secondo il tecnico e opinionista, i nerazzurri, nonostante la forte concorrenza, si distinguono nettamente dalle altre contendenti per l’elevata “qualità tecnica” del roster. Internews24.com

