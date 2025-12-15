Cannavaro | Il Milan in vantaggio perché non gioca la Champions Inter e Napoli con rosa migliore
Fabio Cannavaro analizza il momento del campionato, evidenziando come il Milan abbia un vantaggio legato all’assenza in Champions League. Secondo l’ex calciatore, Inter e Napoli possiedono le rosa più complete, mentre la classifica rimane aperta a causa di continui sorpassi e incertezze tra le squadre coinvolte.
Tempo di lettura: 2 minuti La testa del campionato vede una sfida con continui sorpassi tra Inter, Napoli, Milan e Roma “perché non c’è ancora una squadra che ha continuità, c’è chi sbaglia qualche secondo tempo, o il primo, c’è chi sbaglia la partita e poi la volta dopo rivince. Ma ora è anche normale, perché comunque c’è la Champions League che ti assorbe tanta energia e sicuramente il Milan sotto questo punto di vista è avvantaggiato”. Lo ha detto Fabio Cannavaro parlando a Napoli del campionato di serie A. L’attuale ct dell’Uzbekistan che guiderà ai Mondiali, sottolinea, per quanto riguarda la Juventus che nella corsa scudetto “in questo momento è un passo dietro le altre e e quando si cambia l’allenatore è sempre complicato. Anteprima24.it
