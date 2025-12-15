Cannavacciuolo racconta la storia della cena con Maradona al suo ristorante | Dov'è Tonino?

Antonino Cannavacciuolo condivide il ricordo di una serata speciale trascorsa con Diego Armando Maradona nel suo ristorante. Un episodio che rimane impresso nella memoria dello chef, che rivela dettagli esclusivi di quell'incontro memorabile e delle emozioni vissute durante quella cena indimenticabile con il celebre calciatore.

Lo chef Antonino Canavacciuolo racconta quella volta in cui Diego Armando Maradona andò a cena al suo ristorante. "La mattina si svegliò e iniziò a chiamarmi: 'Dov'è Tonino?'". Fanpage.it

ANTONINO CANNAVACCIUOLO - L’amico tristellato

