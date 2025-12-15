Il dibattito sulla cannabis light continua a scuotere l’Italia: il governo la definisce “potenzialmente letale”, mentre il Consiglio di Stato sospende temporaneamente questa posizione, accogliendo il ricorso di alcune imprese del settore. La questione riguarda le normative sul CBD e la sua classificazione come sostanza stupefacente, portando a un acceso confronto tra istituzioni e produttori.

© Lapresse.it - Cannabis light, il governo: “Contiene sostanza letale”. Ma il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei produttori

Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha accolto il ricorso proposto da alcune imprese del settore della canapa industriale, sospendendo l’esecutività della sentenza del Tar Lazio che aveva ritenuto legittimo il decreto del Ministero della Salute sull’inserimento delle composizioni orali a base di cannabidiolo (Cbd) nella tabella dei medicinali stupefacenti. L’allarme del governo: “In cannabis light sostanza potenzialmente letale”. La decisione arriva il giorno dopo che il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, Presidenza del Consiglio dei ministri ha segnalato con un’allerta ai centri collaborativi del Sistema “un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di THC (c. Lapresse.it

Cosa succede ora che il governo ha vietato la cannabis light

L'avviso del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio - L'avviso del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio ... lanuovasardegna.it