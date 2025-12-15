Il Consiglio di Stato ha stabilito che la cannabis light può essere commercializzata in Italia, riaprendo il mercato del cannabidiolo e della canapa industriale. Questa decisione rappresenta una svolta normativa che mette in discussione le recenti posizioni del Governo, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori del settore.

Cannabis light, il Consiglio di Stato salva le aziende e fa infuriare il Governo

Il Consiglio di Stato sdogana la cannabis light e non solo, riaprendo il mercato del cannabidiolo e della canapa industriale in Italia. Con un’ordinanza, che è piaciuta poco al Governo e molto alle opposizioni, Palazzo Spada ha accolto il ricorso presentato da alcune imprese del settore della cannabis, sospendendo l’efficacia della sentenza del Tar del Lazio che aveva invece avallato il decreto del ministero della Salute del 27 giugno 2024. Un decreto che aveva inserito le composizioni orali a base di cannabidiolo (Cbd) tra i medicinali stupefacenti, richiamando il principio di precauzione. Le aziende della cannabis possono lavorare. Quifinanza.it

la guerra del Governo alla CANNABIS light è una FARSA.

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «CANNABIS LIGHT, BONELLI: “IL CONSIGLIO DI STATO DEMOLISCE NORMA DL SICUREZZA SU CANNABIS - «Il Consiglio di Stato oggi certifica quello che denunciamo da mesi: la norma contenuta nel Decreto Sicurezza è una norma illegittima,punitiva, ideologica e ... agenziagiornalisticaopinione.it