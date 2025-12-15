Cannabis light Consiglio Stato accoglie ricorso | le aziende possono continuare a lavorare

Il Consiglio di Stato ha accolto in via cautelare il ricorso di alcune aziende del settore della canapa industriale, sospendendo la sentenza del Tar del Lazio. Questa decisione permette alle imprese di continuare le proprie attività, in attesa di ulteriori valutazioni sulla legalità del decreto del Ministero della Salute riguardante il CBD e la sua classificazione.

