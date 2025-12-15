Un allarme proveniente da Palazzo Chigi mette in discussione la percezione della cannabis come sostanza innocua. Secondo fonti ufficiali, alcuni spinelli contengono sostanze sintetiche potenzialmente letali, smentendo l'idea che la cannabis sia una droga leggera e senza rischi. L'intervento si basa su evidenze scientifiche che evidenziano i pericoli nascosti di questa sostanza.

© Secoloditalia.it - Cannabis, altro che innocuo spinello. L’Sos di Palazzo Chigi: contiene una sostanza sintetica che può portare alla morte

Chi l’ha detto che lo spinello non fa male? Chi può ancora sostenere che la cannabis è un droga leggera e dunque non pericolosa? Da Palazzo Chigi arriva un Sos, poggiato su evidenze scientifiche, che smonta il racconto progressista degli anti-proibizionisti incalliti. All’interno della cannabis è talvolta presente un cannabinoide sintetico, Mdmb-Pinaca, che può condurre alla morte. Il sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del Dipartimento delle politiche contro la droga ha segnalato “un grave episodio legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-Pinaca”. Secoloditalia.it

