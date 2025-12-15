Cani incatenati e rinchiusi in barili per i combattimenti clandestini | oltre 80 esemplari salvati
Un'operazione di polizia ha portato al salvataggio di oltre 80 cani coinvolti in combattimenti clandestini. Gli animali erano rinchiusi in barili e costretti a vivere in condizioni disumane, vittime di un traffico illegale che sfrutta la sofferenza degli animali.
Oltre 80 cani sono stati salvati dal racket dei combattimenti clandestini. Gli esemplari si trovavano costretti a vivere in condizioni disumane. Succede in Florida, nelle contee di Union e Clay, dove gli agenti dello sceriffo hanno arrestato un sospettato dopo aver perquisito due proprietà. Today.it
TELE RDR 721 - TUTORIAL - COME SVUOTARE LE GHIANDOLE PERIANALI DEL CANE
Oltre 80 cani salvati dai combattimenti clandestini: “Incatenati e rinchiusi in barili di plastica” - Oltre 80 cani sono stati salvati da un presunto giro di combattimenti illegali: trovati incatenati, feriti e denutriti durante un blitz in Florida ... fanpage.it
Dieci cani rinchiusi in una cisterna, denunciato 35enne - Il proprietario del posto, un trentacinquenne di Sciacca, è stato denunciato, alla Procura, per ... ansa.it
Cani incatenati o richiusi in spazi angusti: la scoperta in provincia di #Salerno >>> https://shorturl.at/vze1Y - facebook.com facebook