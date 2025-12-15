Un ex diplomatico statunitense rivela di essere stato emarginato da tre importanti media conservatori dopo aver criticato la politica israeliana e il sostegno degli USA a Israele. Dave Seminara, giornalista freelance, condivide la sua testimonianza sulla difficile esperienza di esprimere un'opinione diversa nel panorama mediatico conservatore.

© It.insideover.com - “Cancellato” per aver criticato Israele: la testimonianza di un ex diplomatico nei media conservatori Usa

Dave Seminara, ex diplomatico statunitense e giornalista freelance, racconta in prima persona di essere stato emarginato da tre importanti pubblicazioni conservatrici dopo aver espresso critiche alla politica israeliana e al sostegno incondizionato degli USA a Israele. La sua testimonianza è stata pubblicata sul sito Responsible Statecraft, organo del think-tank Quincy Institute for Responsible Statecraft. Seminara, che ha collaborato per anni con testate come The Wall Street Journal, City Journal (del Manhattan Institute) e The Daily Telegraph, afferma di aver visto interrompersi bruscamente i rapporti professionali dopo aver pubblicato articoli critici verso la guerra a Gaza e la lobby israeliana negli Stati Uniti. It.insideover.com

