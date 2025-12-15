Cancellate le ciclabili pericolose Il dietrofront dopo le polemiche

Il Comune ha deciso di rimuovere le ciclabili disegnate sull’asfalto delle strade cittadine, a seguito delle numerose polemiche e critiche sollevate dalla cittadinanza. La scelta arriva come un passo indietro rispetto alle installazioni che avevano suscitato dubbi sulla sicurezza e sull’efficacia delle nuove infrastrutture ciclabili.

Cancellate le ciclabili sull'asfalto: il Comune fa marcia indietro dopo le polemiche. Avevano suscitato forti perplessità e acceso polemiche le ciclabili tracciate direttamente sull'asfalto di diverse strade cittadine. Dopo le proteste, l'amministrazione comunale ha deciso di fare marcia indietro, provvedendo alla loro cancellazione mediante l'apposizione di una striscia di vernice scura che ne ha eliminato il tracciato, punto per punto. Le ciclabili erano state realizzate un po' ovunque, anche in tratti dove esistono già vere e proprie piste ciclabili protette e sicure, separate dalla carreggiata.

