Campogalliano chiusure temporanee del cimitero durante le festività natalizie

Durante le festività natalizie, il cimitero comunale di Campogalliano sarà temporaneamente chiuso al pubblico nelle giornate di martedì 23 e martedì 30 dicembre, dalle 8 alle 18. Questa misura riguarda l'intera struttura e si rende necessaria per garantire l'organizzazione e la sicurezza durante le celebrazioni festive.

© Modenatoday.it - Campogalliano, chiusure temporanee del cimitero durante le festività natalizie Durante le festività natalizie, il cimitero comunale di Campogalliano resterà temporaneamente chiuso al pubblico nelle giornate di martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre, dalle ore 8 alle ore 18.La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di operazioni di esumazione. Modenatoday.it , ` Mercatini, concerti, brindisi e spettacoli: #Campogalliano si prepara al periodo delle feste con tante iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, in colla - facebook.com facebook