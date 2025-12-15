Campobasso si pattina sulle note di Faccetta Nera | scoppia la polemica

A Campobasso, un'evento di pattinaggio ha suscitato polemiche a causa della scelta musicale: le note di 'Faccetta Nera', celebre inno del regime fascista. La decisione ha generato reazioni contrastanti, riaccendendo il dibattito sulla memoria storica e sui simboli legati a quel periodo.

(Adnkronos) – Pattinare sulle note di 'Faccetta nera', forse la canzone più simbolica del regime fascista. È successo ieri, domenica 14 dicembre, a Campobasso sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio. A denunciare pubblicamente il grave episodio, il segretario del circolo Sinistra Italiana del capoluogo molisano, Matteo Fallica. Il movimento politico ha comunque preso .

