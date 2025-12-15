Campobasso nella pista di pattinaggio piena di bambini risuona Faccetta Nera esplode la polemica

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso, sulla pista di pattinaggio in piazza, è risuonato il brano “Faccetta Nera”, scatenando una forte polemica. Gestore e Comune si sono scusati, mentre Sinistra Italiana ha denunciato un atto di apologia fascista. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sensibilità storica e il rispetto delle vittime del fascismo.

