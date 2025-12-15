Campobasso al pattinaggio davanti al Comune parte Faccetta nera Ma la giunta è di sinistra e l’allarme fascismo rientra subito video

A Campobasso, durante le festività natalizie, sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Comune è stato riprodotto il brano “Faccetta nera”. L’evento ha suscitato sconcerto e polemiche, considerando la posizione di sinistra della giunta locale e l’allarme già esistente sul tema del fascismo. La questione ha generato immediatamente reazioni e discussioni sui social e tra i cittadini.

Momenti di sconcerto a Campobasso, quando sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Comune in occasione delle festività natalizie è risuonata Faccetta nera. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio, quando la pista era affollata di famiglie, ed è diventato un caso politico dopo la segnalazione arrivata al circolo cittadino di Sinistra italiana. È bastato però che il gestore spiegasse che la canzone era partita da una playlist non controllata perché l'allarme rientrasse, nonostante il video fosse già diventato virale sui social. In fondo, a Campobasso c'è una giunta di centrosinistra e, evidentemente, alimentare la polemica sul rischio fascismo all'ombra dell'istituzione progressista non dev'essere sembrato poi così funzionale.

