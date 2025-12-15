campionati mondiali di kickboxing tavoletta sul podio a montevarchi

I campionati mondiali di kickboxing si sono svolti ieri al Palazzetto dello Sport di Montevarchi, attirando atleti da tutto il mondo. L’evento, intitolato “WORLD TITLE K1 PRO KICKBOXING XFC ASI”, ha visto competizioni di alto livello e momenti di grande emozione, consolidando Montevarchi come importante palcoscenico internazionale per questa disciplina.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Ieri il Palazzetto dello Sport di Montevarchi ha fatto da cornice a un evento sportivo di grande prestigio: il “WORLD TITLE K1 PRO KICKBOXING XFC ASI”. A contendersi il titolo mondiale è stato l’atleta italiano Andrea Tavoletta, già campione del mondo, che si è confrontato con lo sfidante ungherese Norbert Ivanyi. L’incontro, strutturato su sette riprese da due minuti ciascuna, ha subito mostrato l’intensità e la determinazione dei due pugili. Nella prima ripresa, Tavoletta ha faticato a penetrare la difesa di Ivanyi, duro e resistente come il marmo. Tuttavia, nella seconda ripresa, Tavoletta ha trovato la strategia vincente: dopo aver colpito senza esito le tibie e le braccia dell’avversario, ha iniziato a portare calci mirati ai fianchi, culminando con un potente calcio al fegato al minuto 1:47. Sport.quotidiano.net

