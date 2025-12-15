Campionati Europei e Mondiali WUKF tre medaglie per la Seishinkan

A luglio, sette atleti della Seishinkan si sono confrontati a Malmoe, in Svezia, partecipando ai tredicesimi campionati del Mondo di karate WUKF. Dopo un intenso percorso di preparazione, hanno portato a casa tre medaglie, dimostrando impegno e talento a livello internazionale.

© Anteprima24.it - Campionati Europei e Mondiali WUKF, tre medaglie per la Seishinkan Tempo di lettura: 5 minuti Partiamo da lontano, nel mese di luglio, dopo una dura preparazione fisica e tecnica ben 7 atleti partono per Malmoe (Svezia), per partecipare ai tredicesimi campionati del Mondo di karate Wukf. 1.780 atleti, provenienti da 33 paesi, si sono ritrovati dal 9 al 13 luglio alla manifestazione più importante. Tra i nostri rappresentanti si sono fatti onore Francesco Ciotta e il campione Europeo Angelo Mercuri, costretti a cedere ai quarti di finale non certo per propri demeriti ma bloccati da errori arbitrali che guarda caso hanno finito per favorire i padroni casa. Ottima la prova di James Minell i che dopo l'argento agli europei di Varsavia si aggiudica un bronzo storico nella manifestazione iridata.