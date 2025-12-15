Campi Bisenzio cadavere in un baule | indagati madre e fratelli per omissione di soccorso

A Campi Bisenzio, si indaga su un episodio inquietante: il ritrovamento di un cadavere nascosto in un baule. Madre e fratelli sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omissione di soccorso e occultamento di cadavere. La vicenda sta suscitando grande attenzione e approfondimenti da parte delle forze dell'ordine.

