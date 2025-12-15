Cambiaso nervoso dopo il cambio in Bologna Juve | c’è il suo messaggio sui social al termine del match – FOTO

Dopo il cambio nel match tra Bologna e Juventus, Cambiaso si è mostrato nervoso. Al termine della partita, il giovane calciatore ha condiviso un messaggio sui social, attirando l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. L'episodio ha suscitato discussioni sulle emozioni e le reazioni dei giocatori in momenti di tensione durante le gare.

© Juventusnews24.com - Cambiaso nervoso dopo il cambio in Bologna Juve: c’è il suo messaggio sui social al termine del match – FOTO Cambiaso nervoso dopo il cambio in Bologna Juve: c’è il suo messaggio sui social al termine del match. Il bianconero ha buttato giù una bandierina. L’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, è stato protagonista di un piccolo episodio di nervosismo nel secondo tempo di Bologna-Juventus, al momento della sua sostituzione. Uscendo dal campo, il calciatore ha manifestato la sua frustrazione rifilando un colpo all’asta del calcio d’angolo, gesto che ha causato la caduta della bandierina. Tuttavia, Cambiaso ha subito riposto prontamente la bandierina al suo posto, dimostrando che il suo gesto era legato alla foga del momento. Juventusnews24.com Juventus Allegri dopo la partita con la Lazio :Una sofferenza, ora testa al Milan, Contestato su X Juventus, allarme Cambiaso: ansia per i fantallenatori - Dopo il successo nella sfida della 15^ giornata contro il Bologna, la Juventus è pronta a spingere il piede sull'acceleratore per ... fantamaster.it

Juve, la parabola di Cambiaso: può dare di più - Gli occhiali Andrea Cambiaso dovrebbe metterli per un robusto ripasso dei suoi ultimi mesi. msn.com

#Cambiaso nervoso Cosa è successo in #BolognaJuve - facebook.com facebook

#Cambiaso nervoso Cosa è successo in #BolognaJuve x.com