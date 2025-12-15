Cambiaghi accende il Bologna | segnali forti anche nel ko con la Juve

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, Cambiaghi si distingue come un elemento positivo per il Bologna. La sua prestazione accende segnali incoraggianti in una serata difficile, offrendo spunti di fiducia per il futuro della squadra. Un episodio che lascia intravedere potenzialità e stimoli da cui ripartire, anche in una sfida complicata come quella del Dall’Ara.

In una serata complicata come quella del Dall’Ara contro la Juventus, il Bologna trova almeno una certezza da cui ripartire. Il segnale più incoraggiante arriva da Nicolò Cambiaghi, che anche nel contesto di una prestazione collettiva opaca riesce a lasciare un’impronta chiara. L’esterno classe 2000 mostra lampi del suo miglior repertorio, quello che lo rende difficile da contenere quando riesce a strappare sulla corsia sinistra. Lo hanno capito presto McKennie e Kalulu, spesso costretti a raddoppi e interventi ruvidi pur di spezzarne le accelerazioni. Un dettaglio che racconta più di tante statistiche. Como1907news.com

