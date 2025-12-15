Caltagirone la masseria Bongiovanni torna alla città | era stata confiscata alla mafia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
caltagirone la masseria bongiovanni torna alla citt224 era stata confiscata alla mafia

© Cataniatoday.it - Caltagirone, la masseria Bongiovanni torna alla città: era stata confiscata alla mafia

Sarà consegnata alla città, martedì 16 dicembre, alle 11, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e degli studenti, la masseria Bongiovanni), così come recuperata e rifunzionalizzata dopo gli interventi - finanziati dal ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità. Si. Cataniatoday.it

Presepe a casa Cavalieri - Natale 2012

Video Presepe a casa Cavalieri - Natale 2012

Caltagirone, risanata la masseria confiscata al fratello dell'artificiere della strage di Capaci - Il bene rientra fra gli immobili affidati in concessione gratuita per 20 anni, nel gennaio 2018, alla Caritas diocesana ... msn.com

Caltagirone si riappropria della Masseria Bongiovanni, Fiorito: “Affermazione della legalità” - La città di Caltagirone potrà finalmente riappropriarsi della masseria Bongiovanni, appartenuta in passato a Sebastiano Rampulla ... newsicilia.it