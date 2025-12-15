Caldaie verifiche da remoto | quando cambia tutto

Un nuovo decreto, attualmente in bozza, potrebbe rivoluzionare nel 2026 le modalità di verifica delle caldaie a gas in Italia. Elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prevede l'introduzione di controlli da remoto, sostituendo le normative attuali, come il DPR 74/2013.

Una bozza di un nuovo decreto, elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, potrebbe rivoluzionare dal 2026 i controlli sulle caldaie a gas, abrogando il DPR 742013.La proposta chiave prevede l'eliminazione delle ispezioni fisiche "in loco" per gli impianti termici sotto i 70 kW di potenza: si tratta della stragrande maggioranza delle circa 20 milioni di caldaie domestiche installate in Italia. Al posto delle visite dei tecnici, le verifiche diventerebbero esclusivamente amministrative e documentali, gestite a distanza dagli enti competenti attraverso piattaforme digitali e catasti regionali. Liberoquotidiano.it

