Caldaie stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti? Cosa succede

Dal 2026, potrebbe cambiare radicalmente il modo di effettuare i controlli sulle caldaie a gas in Italia. Si ipotizza infatti che le verifiche annuali potrebbero essere svolte esclusivamente da remoto, senza la necessità di intervento diretto dei tecnici a domicilio. Questa possibile novità coinvolgerebbe circa 20 milioni di impianti, suscitando importanti discussioni sulle implicazioni e i rischi associati.

