Caldaie ipotesi stop per i controlli a casa | cosa cambia per 20 milioni di impianti

Potrebbe arrivare nel 2026 una novità importante per i proprietari di circa 20 milioni di caldaie a gas: l'eliminazione dei controlli annuali in loco, sostituiti da verifiche da remoto. Attualmente si tratta ancora di ipotesi, ma questa possibile modifica potrebbe cambiare radicalmente le modalità di manutenzione e controllo degli impianti domestici.

