Caldaie e controlli cosa sta cambiando nel sistema dei controlli E da quando

Una decisione allo studio del Governo potrebbe avere effetti concreti sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta infatti lavorando a una bozza di decreto che, a partire dal 2026, ridisegnerebbe il sistema dei controlli sugli impianti di riscaldamento domestico. L’intervento normativo, ancora in fase di elaborazione, punta a superare l’attuale quadro regolatorio definito dal DPR 742013 e interessa direttamente una delle dotazioni più diffuse nelle abitazioni italiane: le caldaie a gas. Secondo le prime indiscrezioni, la riforma riguarderebbe la grande maggioranza degli impianti termici presenti nel Paese. Caffeinamagazine.it

Regolazione pressione caldaia

