Caldaie e controlli cosa sta cambiando nel sistema dei controlli E da quando

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Una decisione allo studio del Governo potrebbe avere effetti concreti sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta infatti lavorando a una bozza di decreto che, a partire dal 2026, ridisegnerebbe il sistema dei controlli sugli impianti di riscaldamento domestico. L’intervento normativo, ancora in fase di elaborazione, punta a superare l’attuale quadro regolatorio definito dal DPR 742013 e interessa direttamente una delle dotazioni più diffuse nelle abitazioni italiane: le caldaie a gas. Secondo le prime indiscrezioni, la riforma riguarderebbe la grande maggioranza degli impianti termici presenti nel Paese. Caffeinamagazine.it

Regolazione pressione caldaia

Video Regolazione pressione caldaia

caldaie controlli cosa staCaldaie, stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti? Cosa succede - La norma, contenuta nella bozza di un decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, potrebbe cambiare radicalmente le regole sulle verifiche, che dal 2026 potrebbero non richiedere ... today.it

caldaie controlli cosa staCaldaie, verso stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti? Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caldaie, verso stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti? tg24.sky.it