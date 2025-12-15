Caldaie addio controlli in casa dal 2026? Cosa sapere

A partire dal 2026, le normative italiane potrebbero modificare le modalità di gestione delle caldaie domestiche, interessando circa 20 milioni di famiglie. Questo cambiamento potrebbe eliminare alcuni controlli periodici, con possibili implicazioni per la sicurezza e l’efficienza energetica delle abitazioni. Ecco cosa sapere sulle novità previste e le eventuali conseguenze.

Dal 2026 la gestione delle caldaie domestiche potrebbe cambiare per circa 20 milioni di famiglie italiane. Una bozza di decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ancora in fase di consultazione, prevede una revisione profonda del sistema di ispezione degli impianti termici sotto i 70 kilowatt, cioè la quasi totalità delle caldaie a gas installate nelle abitazioni. Il testo dovrebbe sostituire il Dor 74 del 2013 e ha come obiettivo dichiarato la semplificazione degli adempimenti. Se la bozza di decreto venisse confermata, sparirebbe l’obbligo delle ispezioni fisiche fatte dai tecnici ogni anno. Lettera43.it

