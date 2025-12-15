Caldaie a gas stop ai controlli in casa dal 2026

A partire dal 2026, in Italia, le verifiche sulle caldaie a gas cambieranno: le ispezioni in loco saranno eliminate e sostituite da controlli da remoto, basati su documentazione e procedure amministrative. Questa novità mira a semplificare le operazioni e ridurre i disagi per i cittadini, modificando il modo in cui vengono gestiti i controlli di sicurezza e conformità delle caldaie domestiche.

Dal 2026 il sistema dei controlli sulle caldaie a gas in Italia potrebbe cambiare: niente più ispezioni fisiche nelle abitazioni, ma verifiche esclusivamente da remoto, basate su controlli documentali e amministrativi. Al momento si tratta ancora di un’ipotesi, contenuta nella bozza di un decreto, ma il dibattito è già avviato. Il decreto caldaie. La riforma predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è destinata a sostituire il Dpr 74 del 2013, che oggi disciplina le modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici. Se confermata, inciderebbe su circa 20 milioni di caldaie domestiche a gas presenti sul territorio nazionale, la maggior parte delle quali con potenza inferiore ai 70 kilowatt. Quifinanza.it

