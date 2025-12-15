A partire dal 2026, in Italia, i controlli sulle caldaie a gas subiranno una significativa trasformazione, passando da ispezioni in loco a verifiche esclusivamente remote. Questa novità introdotta dal nuovo decreto mira a semplificare le procedure, affidando le verifiche a metodi documentali e amministrativi, riducendo così le visite nelle abitazioni dei cittadini.

© Quifinanza.it - Caldaie a gas, stop ai controlli in casa dal 2026 con il nuovo decreto

Dal 2026 il sistema dei controlli sulle caldaie a gas in Italia potrebbe cambiare: niente più ispezioni fisiche nelle abitazioni, ma verifiche esclusivamente da remoto, basate su controlli documentali e amministrativi. Al momento si tratta ancora di un’ipotesi, contenuta nella bozza di un decreto, ma il dibattito è già avviato. Cosa prevede il decreto Caldaie sui controlli in presenza. La riforma predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è destinata a sostituire il Dpr 74 del 2013, che oggi disciplina le modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici. Se confermata, inciderebbe su circa 20 milioni di caldaie domestiche a gas presenti sul territorio nazionale, la maggior parte delle quali con potenza inferiore ai 70 kilowatt. Quifinanza.it

Controllo Annuale Caldaia, e` Obbligatorio?

Caldaie a gas, stop ai controlli in casa dal 2026 - La bozza del nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente potrebbe eliminare le ispezioni fisiche per quasi tutte le caldaie a gas ... quifinanza.it