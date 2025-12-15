Caldaie a gas stop ai controlli in casa dal 2026 con il nuovo decreto
A partire dal 2026, in Italia, i controlli sulle caldaie a gas subiranno una significativa trasformazione, passando da ispezioni in loco a verifiche esclusivamente remote. Questa novità introdotta dal nuovo decreto mira a semplificare le procedure, affidando le verifiche a metodi documentali e amministrativi, riducendo così le visite nelle abitazioni dei cittadini.
Dal 2026 il sistema dei controlli sulle caldaie a gas in Italia potrebbe cambiare: niente più ispezioni fisiche nelle abitazioni, ma verifiche esclusivamente da remoto, basate su controlli documentali e amministrativi. Al momento si tratta ancora di un’ipotesi, contenuta nella bozza di un decreto, ma il dibattito è già avviato. Cosa prevede il decreto Caldaie sui controlli in presenza. La riforma predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è destinata a sostituire il Dpr 74 del 2013, che oggi disciplina le modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici. Se confermata, inciderebbe su circa 20 milioni di caldaie domestiche a gas presenti sul territorio nazionale, la maggior parte delle quali con potenza inferiore ai 70 kilowatt. Quifinanza.it
Controllo Annuale Caldaia, e` Obbligatorio?
Caldaie a gas, stop ai controlli in casa dal 2026 - La bozza del nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente potrebbe eliminare le ispezioni fisiche per quasi tutte le caldaie a gas ... quifinanza.it
Verso lo stop ai controlli a casa delle caldaie a gas: nuovo decreto alle porte - La semplificazione burocratica rischia di avere un prezzo in termini di rischio sicurezza per le persone ed anche per la qualità dell'aria ... iodonna.it
Per coloro che su questa pagina sostengono “no, non sono le auto ad inquinare, ma il riscaldamento. Bisogna agire su quello e lasciare in pace le auto…”. Ecco. https://www.open.online/2025/12/13/caldaie-stop-controlli-decreto-governo-proteste-artigiani/# - facebook.com facebook
#GoldenPower del governo sulle #banche e stop agli incentivi per le caldaie green. Siamo ormai alla 68esima #proceduradinfrazione da parte della #CommissioneUE nei confronti dell’ #Italia #Giorgetti #governoMeloni #Unicredit #Bpm x.com