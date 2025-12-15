Calciomercato Verona la situazione intorno a Giovane non lascia alcun dubbio in vista dell’estate Il punto
Il calciomercato del Verona si anima con l'interesse dell'Inter per Giovane Santana, uno dei talenti più promettenti emergenti. La situazione intorno al giovane attaccante si fa sempre più chiara, con le trattative che si intensificano in vista dell'estate. I club di Serie A seguono con attenzione le evoluzioni di questa operazione, che potrebbe avere importanti sviluppi nelle prossime settimane.
Calciomercato Verona, l’Inter punta Giovane Santana. La situazione non lascia alcun dubbio Il Calciomercato Verona entra nel vivo anche per i club di Serie A interessati ai talenti emergenti. Tra questi c’è Giovane Santana do Nascimento, giovane attaccante brasiliano dell’Hellas Verona che ha catturato l’attenzione dell’Inter. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri stanno seguendo . Calcionews24.com
