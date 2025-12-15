Calciomercato Thiago Silva al Milan? Romano | Ad oggi non risulta in piedi un discorso

Fabrizio Romano ha commentato le voci sul possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, chiarendo la situazione attuale. Secondo l’esperto di mercato, al momento non ci sono trattative concrete avviate per il trasferimento del difensore brasiliano. Ecco cosa si sa sul futuro di Silva e le probabilità di rivederlo in rossonero.

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha voluto spendere alcune parole sul probabile ritorno al Milan di Thiago Silva: quante possibilità ci sono?. Pianetamilan.it Thiago Silva: Tutto il tempo pensavo al MILAN ???? Il brasiliano batte l’Inter: “Era un derby” ?? Calciomercato Milan, Fullkrug si avvicina! Novità sul ritorno di Thiago Silva - Il Milan accelera sul mercato per risolvere i problemi offensivi che stanno penalizzando le ... fantamaster.it

Fabrizio Romano: "Non risulta un discorso tra Milan e Thiago Silva. Lui vuole tornare in Europa ma ci sono altri club più avanti" - Nella giornata di ieri Thiago Silva ha giocato la sua ultima partita con il Fluminense, con il difensore brasiliano che ha la volontà netta e chiara di tornare in Europa per stare ... milannews.it

