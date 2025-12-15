Calciomercato Thiago Silva al Milan? Romano | Ad oggi non risulta in piedi un discorso

Fabrizio Romano ha commentato le voci sul possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, chiarendo la situazione attuale. Secondo l’esperto di mercato, al momento non ci sono trattative concrete avviate per il trasferimento del difensore brasiliano. Ecco cosa si sa sul futuro di Silva e le probabilità di rivederlo in rossonero.

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha voluto spendere alcune parole sul probabile ritorno al Milan di Thiago Silva: quante possibilità ci sono?. Pianetamilan.it

