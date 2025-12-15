Calciomercato Sassuolo Laurienté lascerà i neroverdi? Ecco l’opinione della società a riguardo

Il futuro di Laurienté al Sassuolo rimane incerto, con la società pronta a valutare tutte le opzioni. Durante un’intervista a GR Parlamento, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha dichiarato che il club è aperto a trattative, ma senza fare sconti, lasciando intendere che ogni decisione sarà presa nel rispetto delle proprie esigenze e strategie.

Calciomercato Sassuolo, Carnevali: «Con Laurienté aperti a tutto, ma niente regali» Il Calciomercato Sassuolo torna al centro dell'agenda neroverde con le parole dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di GR Parlamento – La Politica nel Pallone. Oltre alla soddisfazione per il pareggio di prestigio ottenuto contro il Milan, il dirigente ha spiegato la linea.

