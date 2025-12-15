Calciomercato Milan torna di moda Fullkrug | ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco

Dopo il colpo di scena nel calciomercato estivo del 2024, il nome di Niclas Fullkrug torna a circolare in casa Milan. L’attaccante del West Ham potrebbe rappresentare una valida opzione per rinforzare l’attacco rossonero, in cerca di soluzioni efficaci per la prossima stagione. Ecco chi è il giocatore al centro delle recenti voci di mercato.

Dopo il mancato arrivo durante il calciomercato estivo del 2024, in Casa Milan torna di moda il nome di Niclas Fullkrug: scopriamo assieme l'attaccante del West Ham. Pianetamilan.it

calciomercato milan torna modaMilan, ipotesi Fullkrug per il calciomercato di gennaio - Torna di moda il nome di Niclas Fullkrug per l'attacco del Milan, profilo già sondato nell'estate 2024 dal club rossonero. sport.sky.it

