Calciomercato Milan non solo Fullkrug | occhi su Vlahovic la situazione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan si muove tra diverse opzioni, con attenzione rivolta a diversi attaccanti. Oltre a Fullkrug, il nome di Vlahovic è al centro delle trattative e delle speculazioni, evidenziando la volontà dei rossoneri di rinforzare il reparto offensivo. Ecco un aggiornamento sulla situazione attuale delle trattative.

