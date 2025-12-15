Calciomercato Lecce Tiago Gabriel il nuovo gioiello scoperto da Pantaleo Corvino! Il difensore classe 2004 incanta in Serie A e attira gli interessi delle big | fissato il prezzo

Il Lecce ha scoperto un nuovo talento nel difensore classe 2004, Tiago Gabriel, che sta conquistando l’attenzione in Serie A. Scoperto da Pantaleo Corvino, il giovane promettente sta attirando l'interesse delle grandi squadre, con il club che ha già fissato il prezzo del suo cartellino. Un nuovo gioiello emerge nel calciomercato giallorosso.

Il Lecce ha scoperto un altro tesoro. Pantaleo Corvino, con il suo consueto fiuto, ha portato in Salento Tiago Gabriel, difensore portoghese che in poco tempo è diventato una delle rivelazioni della Serie A. Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino delle big italiane. La società però non ha alcun dubbio - La situazione non lascia alcun dubbio Il Calciomercato Lecce continua a richiamare grande attenzione grazie all'esplosione di Tiago

Lecce, Tiago Gabriel piace in Premier: due club ci hanno già provato. Il Lecce lo valuta 40 milioni - Brentford e West Ham, ma non solo: anche Inter e Juventus hanno mosso i primi passi. calciolecce.it

Calciomercato Lecce, Trinchera: “Pochi gol Manca qualcosa in avanti, ma non solo per l’attaccante” News nel primo commento - facebook.com facebook

