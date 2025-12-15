Calciomercato Lazio Sarri vuole riabbracciare un suo ex | gioca nel Milan

Nel calciomercato della Lazio, Maurizio Sarri punta a rinforzare il centrocampo con un ex suo: Ruben Loftus-Cheek, attualmente in forza al Milan. La trattativa rappresenta un possibile ritorno di un giocatore apprezzato dall’allenatore toscano, che vede in lui un elemento di qualità per rafforzare la rosa biancoceleste nella nuova stagione.

Calciomercato Lazio. Maurizio Sarri ha individuato il rinforzo ideale per il centrocampo della Lazio: Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, già suo giocatore ai tempi del Chelsea, ha chiesto espressamente alla dirigenza biancoceleste di provare a portarlo nella capitale, convinto che il centrocampista inglese possa dare qualità e fisicità al reparto. Il desiderio di un nuovo incontro professionale tra i due è alimentato anche dalla volontà di Loftus-Cheek, che, come riferisce Il Messaggero, sarebbe entusiasta all’idea di ritrovare il suo ex allenatore. I due si sono recentemente riabbracciati in occasione della sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio, un momento che ha rafforzato l’intenzione di lavorare nuovamente insieme. Ilnerazzurro.it

