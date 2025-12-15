Calciomercato Lazio le richieste di Sarri e le esigenze di Fabiani | i biancocelesti studiano un piano per muoversi a gennaio tra sessione a saldo zero prestiti e scambi

La Lazio si appresta a affrontare il mercato invernale con un piano ben definito, mirato a ottimizzare le risorse tra saldi a zero, prestiti e scambi. Le richieste di Sarri e le esigenze di Fabiani guideranno le mosse dei biancocelesti, in un contesto di equilibrio e strategia più che di spesa.

Calciomercato Lazio, i biancocelesti studiano un piano per muoversi a gennaio, tra sessione a saldo zero, prestiti e scambi La Lazio si prepara a un mercato invernale complicato, più di equilibrio che di spesa. Il direttore sportivo Angelo Fabiani lavora in attesa del verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso sabato e decisivo per . Calcionews24.com

