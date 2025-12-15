Calciomercato Juventus suggestione a centrocampo dall’Inter

La Juventus si prepara alla sessione di mercato invernale con un obiettivo chiaro: rafforzare il centrocampo. Tra le possibili trattative, si fa sempre più insistente una suggestione proveniente dall’Inter. La priorità dei bianconeri resta trovare un giocatore in grado di migliorare la mediana e dare maggiore qualità alla rosa, in vista della seconda parte della stagione.

Sembra ormai chiaro che il rinforzo principale che deve arrivare durante la prossima sessione di mercato invernale debba essere un centrocampista. Nelle idee di Luciano Spalletti, infatti, un giocatore tecnico, che sia in grado di far girare la squadra in maniera più veloce, facendo da raccordo con l’attacco, sarebbe il pezzo mancante fondamentale per la sua Juventus. Un possibile esubero dall’Inter. Il nome che sta girando negli ultimi giorni riguarda proprio un centrocampista dell’ Inter, che dall’arrivo in estate di Cristian Chivu sulla panchina nerazzura sembra ormai ai margini del progetto. Stilejuventus.com

