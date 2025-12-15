Calciomercato Juve LIVE | Frattesi obiettivo concreto voci su un eventuale trasferimento di Khephren Thuram all’Inter

Segui in tempo reale le ultime novità del calciomercato della Juventus, con focus su Frattesi come obiettivo prioritario e le voci riguardanti un possibile trasferimento di Khephren Thuram all’Inter. Restate aggiornati su indiscrezioni, incontri e sviluppi delle trattative che stanno movimentando il mercato bianconero.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Juventusnews24.com Juve, incontro col Sassuolo per Frattesi | Calciomercato Frattesi saluta l'Inter: c'è una sola via d'uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Frattesi può lasciare l'Inter: dalla Juventus alle altre piste, la situazione sul futuro del centrocampista romano ... calciomercato.it

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - Già in estate Marotta e Ausilio avevano cercato un centrocampista muscolare come Ederson o Kone: ci riproveranno. tuttosport.com

Calciomercato. . La miglior Juve spallettiana Questa l'opinione di @sandrosabatini per Calciomercato: e all'orizzonte la sfida-Champions con la Roma - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve Pronto un doppio colpo x.com