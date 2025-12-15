Calciomercato Juve | definito il futuro di Saelemaekers Il Milan ha fatto questa scelta per l’ex obiettivo bianconero ultimissime

Il calciomercato estivo ha portato a una svolta importante per il futuro di Alexis Saelemaekers. Dopo settimane di voci, il Milan ha ufficializzato la sua decisione riguardo l’ex obiettivo della Juventus, delineando il suo ruolo nella prossima stagione. Ecco le ultime novità sulla situazione contrattuale e le possibili implicazioni per le tre squadre coinvolte.

Calciomercato Juve: il Milan ha preso questa decisione per il futuro di Alexis Saelemaekers. Cosa succederà per il belga accostato ai bianconeri. In una fase delicata della stagione, tra la rincorsa in campionato e la necessità di gestire le energie, il Milan piazza un colpo importante per la stabilità del suo progetto sportivo. Non si tratta di un nuovo acquisto, ma della conferma di una pedina fondamentale: Alexis Saelemaekers. L'esterno belga ha raggiunto l'intesa definitiva con la società per il rinnovo. L'accordo totale è stato siglato la scorsa settimana e, secondo le indiscrezioni svelate da Matteo Moretto, l'annuncio ufficiale è ormai imminente.

