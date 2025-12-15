Calciomercato Inter LIVE | asse caldo con la Juve per Frattesi e Khephren Thuram e sfida per Tiago Gabriel Norton-Cuffy osservato speciale

Segui in tempo reale le ultime novità del calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti su trattative calde come Frattesi e Thuram, e le sfide per Tiago Gabriel. La redazione di Inter News 24 monitora incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro completo delle operazioni di mercato in corso.

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: asse caldo con la Juve per Frattesi e Khephren Thuram, e sfida per Tiago Gabriel. Norton-Cuffy osservato speciale Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Internews24.com Inter, fatta per Akanji | Calciomercato Bologna asse di mercato con l'Inter - Il Bologna continua a monitorare il mercato e sta aprendo un canale privilegiato con l'Inter. calciomercato.com #Calciomercato #Inter: #Dumfries ancora ko, nerazzurri pronti a bussare alla porta del #Genoa - facebook.com facebook #Fenerbahce - A gennaio i turchi vogliono una prima punta di peso. In #SerieA il sogno proibito era Pio #Esposito, che l' #Inter non cede. Sul taccuino anche i nomi di #Dovbyk della #Roma e di #Scamacca dell' #Atalanta @calciomercatoit x.com