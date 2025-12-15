Calciomercato Inter | ecco la cifra necessaria per questo obiettivo

Il calciomercato dell'Inter si concentra su un nuovo obiettivo: Tiago Gabriel, giovane difensore centrale portoghese di 20 anni scoperto da Pantaleo Corvino. La società nerazzurra valuta attentamente i costi e le strategie per acquisire il talento, che ha attirato l'interesse di diversi club di primo piano. Ecco i dettagli sulla cifra richiesta e le prospettive future.

Calciomercato Inter. L'ultima scoperta di Pantaleo Corvino risponde al nome di Tiago Gabriel, giovane difensore centrale portoghese di appena 20 anni che ha attirato l'interesse di diversi club di primo piano. Il ragazzo, seguito con attenzione da tempo, è ormai nel mirino sia dell' Inter che della Juventus, pronte a valutarne le qualità in vista di un futuro trasferimento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa stagione Tiago Gabriel è già stato osservato attentamente dai club italiani, mentre all'estero West Ham e Brentford hanno compiuto i passi più concreti per assicurarsene le prestazioni.

