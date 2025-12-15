Calcio serie C lo staff tecnico del Grifo perde pezzi | Greco saluta e va a Mantova
Il Perugia di serie C si prepara a un cambiamento nello staff tecnico: Alessandro Greco, il preparatore dei portieri, lascia il club per approdare al Mantova. Un trasferimento che sottolinea come, in questo livello, le opportunità di crescita siano difficili da rifiutare, segnando un nuovo capitolo per il team biancorosso.
Il Perugia perde il suo preparatore dei portieri, ovvero Alessandro Greco. Del resto, quando un club di categoria superiore chiama è difficile dire di no.La sua nuova destinazione sarà il Mantova, dove lavorerà con Francesco Modesto, designato quale nuovo allenatore dopo l'esonero di Davide. Perugiatoday.it
