Calcio serie C lo staff tecnico del Grifo perde pezzi | Greco saluta e va a Mantova

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia di serie C si prepara a un cambiamento nello staff tecnico: Alessandro Greco, il preparatore dei portieri, lascia il club per approdare al Mantova. Un trasferimento che sottolinea come, in questo livello, le opportunità di crescita siano difficili da rifiutare, segnando un nuovo capitolo per il team biancorosso.

Il Perugia perde il suo preparatore dei portieri, ovvero Alessandro Greco. Del resto, quando un club di categoria superiore chiama è difficile dire di no. La sua nuova destinazione sarà il Mantova, dove lavorerà con Francesco Modesto, designato quale nuovo allenatore dopo l'esonero di Davide.

Calcio serie C, lo staff tecnico del Grifo perde pezzi: Greco saluta e va a Mantova - Il preparatore dei portieri decide di sfruttare l'occasione della serie B e lavorerà con il neo tecnico dei virgiliani Modesto.

