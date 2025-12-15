Calcio Serie A | per Fiorentina sprofondo viola dal sogno Champions all' incubo della B

La Fiorentina attraversa un momento difficile in questa stagione di Serie A, passando da ambizioni di qualificazione in Champions League a rischiare la retrocessione in Serie B. La situazione si fa sempre più critica, mentre i viola cercano di risollevarsi da un percorso segnato da delusioni e risultati negativi.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Una stagione che, partita con proclami di lotta per un posto in Champions, sta scivolando verso un incubo chiamato Serie B. La Fiorentina, dopo 15 giornate di campionato, è ultima in classifica, con appena 6 punti e nessuna vittoria all'attivo, unica squadra a detenere questo triste primato in Serie A. I viola, dopo la sconfitta interna nel match salvezza contro il Verona, vedono la permanenza nel massimo campionato italiano allontanarsi sempre di più: il quartultimo posto, al momento, è lontano ben otto punti. Incredibile come, in appena 4 mesi, il mondo della Fiorentina si sia completamente ribaltato. Iltempo.it

