Calcio Ravenna sconfitto di misura a Pesaro | decisivo un rigore di Paganini nel primo tempo
Il Ravenna chiude il 2025 con una sconfitta di misura a Pesaro, determinata da un rigore di Paganini nel primo tempo. Nonostante il risultato negativo, i giallorossi mantengono la testa della classifica a 41 punti, mentre l'Arezzo si avvicina in classifica grazie a un pareggio. La sfida con la Torres rappresenta un'ultima occasione per consolidare la posizione.
Si chiude con una sconfitta il 2025 del Ravenna. I giallorossi lunedì sera vengono sconfitti di misura sul campo della Vis Pesaro, restando primi a 41 punti, ma l'Arezzo pareggiando 3-3 col Pineto si porta a -2 con una partita in meno: in caso di vittoria sabato con la Torres, i toscani sarebbero. Ravennatoday.it
CALCIO: Magro bottino in Serie C, pari per Ravenna e Imolese, Rimini al tappeto | VIDEO
Calcio, Ravenna sconfitto di misura a Pesaro: decisivo un rigore di Paganini nel primo tempo - L'ultimo impegno del 2025 dei giallorossi non porta punti: se l'Arezzo sabato batte la Torres si laurea campione d'inverno ... ravennatoday.it
Calcio: Ravenna FC fermato a Pesaro: un rigore condanna i giallorossi - Nel posticipo di lunedì sera, i giallorossi escono sconfitti di misura dal “Benelli” di Pesaro, piegati da un calcio di rigore trasformato da Pagan ... ravennawebtv.it
La è lieta di invitarvi al torneo di calcio giovanile dal 3 al 6 Aprile 2026 Ravenna - Cervia - Milano Marittima : Un momento unico - facebook.com facebook